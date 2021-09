Foz do Iguaçu: EQUIPES CONQUISTAM MEDALHAS EM TODAS AS MODALIDADES DISPUTADAS NOS JOGOS ABERTOS MASTERS DO PARANÁ

A primeira edição dos Jogos Abertos Masters do Paraná (JAPS) foi marcante para os participantes iguaçuenses. Foram conquistadas quatro medalhas em todas as modalidades disputadas por delegações da cidade, na competição realizada entre 4 e 7 de setembro no litoral paranaense.

O futsal feminino voltou com o ouro, duas pratas vieram no basquete (masculino e feminino), e o vôlei feminino levou o bronze. O futsal foi disputado em Paranaguá, o basquetebol em Matinhos e a modalidade de voleibol em Guaratuba.

Foz do Iguaçu foi muito bem representada, segundo o diretor técnico da Secretaria de Esporte e Lazer, Roberto Borges, que acompanhou o time iguaçuense. Ele ressalta que essa retomada esportiva é de fundamental importância para a volta da normalidade dos eventos e essa primeira edição mostra a força do esporte em nosso município.

“Com todos os protocolos de prevenção à covid sendo respeitados, como a disputa das partidas sem a presença de público, participamos de forma segura, saudável e atingimos o objetivo de valorizar a prática esportiva em todas as faixas etárias, motivando assim nossos grupos para a continuidade dos treinamentos e participação em outros campeonatos”, diz.

“A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, parabeniza e agradece a participação de todos os atletas e apoiadores das modalidades disputadas. Queremos tornar a prática esportiva cada vez mais comum aos nossos cidadãos”, destaca o secretário Antonio Sapia.

JOGOS ABERTOS MASTERS

Os JAPS são uma inovação do Governo do Estado com o objetivo de fortalecer a prática esportiva entre pessoas na faixa etária de 40 e 60 anos, além de promover o esporte como meio de sociabilização e prevenção a doenças.

O litoral paranaense foi escolhido para as disputas para fomentar uma das regiões mais atingidas pela pandemia. Com a realização de uma modalidade em cada cidade, foram evitadas aglomerações, além de oportunizar a movimentação da economia em vários locais.

(Da Redação com AMN)