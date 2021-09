Paralisação: CAMINHONEIROS FAZEM BLOQUEIOS PARCIAIS PELO PAÍS

Caminhoneiros estão fazendo bloqueios parciais em pelo menos quatorze estados do país. A maior parte das ocorrências está concentrada em Santa Catarina.

Além disso, também há casos nos estados de Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Maranhão. O acompanhamento é realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em 12, desses quatorze estados, o bloqueio vale para veículos de carga, com liberação de carros de passeio.

Segundo o último boletim da PRF e do Ministério da Infraestrutura, 67 ocorrências com concentração de populares e e tentativas de bloqueio já foram identificadas e neutralizadas.

O comunicado também diz que há o trabalho para que manifestações sejam finalizadas até às 0h desta quinta-feira (9).

RIO DE JANEIRO

Em três pontos distintos nas cidades de Seropédica e Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal enviou equipes para acompanhar manifestações de pedestres e caminhoneiros no interior do Rio de Janeiro.

Os grupos de 30 a 40 manifestantes se apresentam como militantes de ‘apoio ao Bolsonaro e contra o STF’.

Em Seropédica, na região metropolitana do Rio, os manifestantes se concentraram na altura do km 204 da BR 116, “pedindo para os motoristas ficarem parados até amanhã” segundo o comunicado da PRF.

Diversos caminhões foram estacionados na via lateral ao longo de 1 quilômetro. Duas viaturas da PRF foram encaminhadas para o local às 15h30.

Vídeos gravados pela PRF mostram manifestantes sem máscara segurando faixas contrárias ao STF.

Na mesma cidade, no km 13 da BR 465, a PRF foi chamada às 16h25 para conter um bloqueio na rodovia. Da mesma forma, os caminhoneiros se posicionaram na via lateral, ao longo de 1,5 quilômetro. Uma viatura foi encaminhada. Segundo a PRF, na noite desta quarta-feira (08), o trânsito foi normalizado nessa região.

Em um vídeo gravado por um policial no km 75 da BR 101, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte fluminense, é possível ver os manifestantes impedindo a passagem de carros e caminhões no meio da pista. “Olha aqui, manifestação no km 75 e os manifestantes já informaram que não vão desbloquear a pista, hein? Já tentamos conversar aqui com eles eu e Robinho, mas não estamos conseguindo negociar aqui”, diz um agente da PRF.

O grupo aparece gritando com os motoristas. Outro vídeo, gravado por um policial militar, mostra cones isolando duas faixas ocupadas por manifestantes que abordam os motoristas. Segundo a PRF, neste local, ainda há manifestantes.

Em Duque de Caxias, também na região metropolitana, a Polícia Militar foi chamada para acompanhar uma manifestação em frente a uma refinaria da Petrobras. A PM diz que até o momento não há ocorrências que demandem nenhum tipo de intervenção no local.

(Da Redação com CNN)