Turismo: COSTA CRUZEIROS PRORROGA DUAS CAMPANHAS PROMOCIONAIS

Para a ação dos “Grupos Promocionais”, para os grupos abertos até o dia 30 de setembro e reservas fechadas até 15 de outubro, os agentes de viagens receberão acréscimo de 4% na comissão para vendas de grupos a partir de oito cabines duplas para os períodos de Natal e Ano Novo, com direito a um leito de cortesia, no Costa Smeralda. Eles também poderão oferecer a seus clientes um upgrade de cabines – interna para externa e externa para varanda – nas reservas de tais datas especiais. Esta ação é limitada a 200 cabines por saída.

A promoção “Reserva Flexível”, antes exclusiva ao Costa Smeralda, foi ampliada para o Costa Fascinosa. Esta ação permite ao turista que adquirir a viagem até o dia 1° de outubro possa remarcá-la sem custo adicional, desde que solicitada em até 15 dias antes da data de embarque. No caso do cliente que precisar cancelar a viagem, ele receberá o reembolso net, ou seja, sem o valor da comissão, caso solicite em até 30 dias antes da partida e desde que a viagem tenha sido comprada até o dia 1° de outubro. A promoção é válida para as saídas no período de 20/12/2021 a 30/01/2022 do Costa Smeralda e de 13/12/2021 a 30/01/2022, para o Costa Fascinosa. Para os dois navios a ação é limitada a 50 cabines por saída.

COSTA SMERALDA

O flagship da Costa Cruzeiros, o Costa Smeralda, chegará ao Brasil em 20 de dezembro deste ano e será o maior navio da companhia na temporada brasileira. Lançado em dezembro de 2019, com mais de 180 mil toneladas e de 2,6 mil cabines, tem como destaque o Coliseu – uma área aberta em três deques no centro do navio que oferece tecnologia audiovisual para os hóspedes desfrutarem de shows e performances previstos na programação. Serão realizados cruzeiros de sete noites com o roteiro Santos, Ilhéus e Salvador.

COSTA FASCINOSA

O Costa Fascinosa iniciará a temporada brasileira da companhia em 20 de novembro, com opções de mini cruzeiros e itinerários até a Bahia, com embarque e desembarque em Santos. No mês de dezembro, o navio será reposicionado para os itinerários do Prata, com opções de embarque no Rio de Janeiro e em Itajaí (SC). Com a temática dos filmes clássicos e seus protagonistas, o Costa Fascinosa conta com 1.508 cabines, quatro piscinas, cinco jacuzzis, 290 metros de comprimento e 35,5 de largura.

Além das promoções lançadas, o hóspede pode pagar sua viagem em até 12 vezes nos cartões de crédito. Para mais informações e reservas acesse o site e o portal exclusivo para agências de viagens Costa Extra.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA COSTA

Chamado de Protocolo de Segurança Costa, ele começa já no check-in on-line com antecedência, que economiza tempo e evita que o passageiro tenha de se cadastrar na recepção ao embarcar. Portanto, a empresa propõe um cadastro totalmente on-line, disponível 72 horas antes da partida, o que inclui o preenchimento de um questionário de autocertificação sobre o estado de saúde do passageiro.

No momento do embarque, os horários são dispostos aos hóspedes de forma escalonada para facilitar o cumprimento das regras de distanciamento social. Complementando a segurança nas condições de saúde, antes do embarque, cada pessoa passa por um rápido exame médico no terminal, que consiste em controle de temperatura corporal e teste diagnóstico PCR-RT para covid-19, cuja amostra de secreção é colhida da mucosa do nariz e da boca com o auxílio de um swab.

As áreas comuns dos navios, como piscinas, cassinos, spas, restaurantes e academias, passam a funcionar com sinalização nas entradas de todas as áreas de alto tráfego, disponibilização de dispensadores de álcool gel, imposição do uso obrigatório de máscaras, número limitado de pessoas que as acedem e equipe de bordo encarregada a supervisionar de maneira contínua o cumprimento das regras.

