Promissor: MOVIMENTO NO FERIADÃO ELEVA AS EXPECTATIVAS DE PERNAMBUCO PARA O VERÃO

A Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco) projeta um cenário muito animador para o turismo pernambucano durante o Verão. As expectativas são fundamentadas pelos resultados positivos obtidos pelo Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre nos últimos meses e pela alta taxa de ocupação da hotelaria pernambucana estimada para o feriadão da Independência.

De acordo com a Empetur, o Aeroporto do Recife, considerado a principal porta de entrada de turistas no estado, já recuperou 92% da movimentação de passageiros em comparação com o ano de 2019. Os dados são referentes ao mês de julho, período em que 726 mil pessoas passaram pelo aeroporto, entre chegadas e partidas.

No feriadão da Independência, a empresa de promoção do destino aponta uma taxa média de ocupação da hotelaria pernambucana de 65%. O destino com a estimativa de maior taxa de ocupação é Fernando de Noronha, com 100%. Na sequência, vêm Triunfo, no Sertão, e Bonito, no Agreste, com 91,25% e 87,5%, respectivamente. Ipojuca (Porto de Galinhas) aparece com 80% de ocupação.

No levantamento da Empetur, os destinos Igarassu e Tamandaré ocupam a quarta e quinta colocações, com 86% e 83%. O ranking também acompanha os bons desempenhos de Gravatá, 76,25%; Recife, 75,12%; Petrolina, 72,4%; Cabo, 71,33%, e Paulista, 70%. A procura por viagens pelo interior do estado também endossa as expectativas para o Verão. Esses destinos além do litoral ganharam no turismo pernambucano por meio do programa de incentivo do governo do estado intitulado Boa Pernambucar.

“O verão é o período mais importante para o turismo local e gera incremento nos vários serviços da cadeia turística, hotéis, restaurantes, empresas de receptivo e agências de viagens. Com a flexibilização das atividades, seguindo os protocolos de segurança, Pernambuco tem atraído cada vez mais turistas para conhecer nossas belezas com segurança”, afirma o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes.

A promoção do destino tem sido essencial para a recuperação gradual do turismo no estado, diz o presidente da Empetur, Antonio Neves Baptista. “A nossa missão é alavancar esses números e proporcionar experiência inesquecível a quem visita o estado. Por isso, anunciamos nosso calendário de participação em feiras e eventos neste segundo semestre. Teremos um roadshow pelas principais cidades do País, levando capacitação e promovendo rodada de negócios para o trade”, ressalta Neves Baptista, se referindo ao trabalho de promoção do destino, que começará em 14 de setembro no Distrito Federal.

