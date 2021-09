Coluna Caio Gottlieb: MAMMA MIA!

O Abba está de volta.

Desfeito sem brigas há quase quarenta anos, o lendário quarteto sueco, confirmando os antigos rumores de que preparava um triunfal retorno aos palcos, anunciou finalmente o lançamento de seu novo álbum e uma espetacular turnê em 2022.

Um dos maiores sucessos musicais dos anos 70, quando não havia festa dançante que não tocasse os seus incontáveis hits, o grupo utilizará nas exibições recursos tecnológicos desenvolvidos pela empresa que o diretor de cinema George Lucas fundou para criar os efeitos especiais dos filmes da saga Star Wars.

O show virtual “Abba Voyage” vai estrear em novembro, precedendo uma série de apresentações em uma arena de Londres, programadas entre maio e outubro do próximo ano, que acontecerão em um revolucionário formato híbrido.

Avatares dos quatro integrantes da icônica banda vão aparecer cantando seus grandes clássicos em imagens digitais pré-gravadas, produzidas com a captura de seus movimentos e expressões por mais de 160 câmeras, com suas aparências rejuvenescidas tal como eram em 1979 e acompanhados em cena por 10 músicos ao vivo.

Reunidos com o objetivo de gravar apenas algumas poucas canções para matar as saudades, eles acabaram se rendendo à tentação de criar um álbum com dez faixas e daí nasceu a ideia do show.

Uma das músicas, “I Still Have Faith In You” (Eu ainda tenho fé em você), uma belíssima balada de piano (assista no vídeo postado abaixo), é o retrato perfeito do vínculo inabalável que une até hoje os quatro artistas.

Por sinal, a pré-venda do novo disco quebrou o recorde de todos os tempos da indústria fonográfica do Reino Unido. Não era para menos.

Enfim, só mesmo a ressurreição do Abba para nos motivar a recuperar a fé na humanidade. Aleluia.