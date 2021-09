Foz do Iguaçu: MAIS DE 3 MIL SE INSCREVEM PARA TESTE SELETIVO DA EDUCAÇÃO

Terminou nesta quarta-feira (08) o prazo de inscrição para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Foz do Iguaçu que irá contratar 250 professores (as) e 32 secretários (as) para atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Ao todo, 3.806 pessoas se candidataram às vagas, 1.140 para professor e 2.666 para secretário. A avaliação dos candidatos (as) será por análise de títulos de escolaridade e aperfeiçoamento profissional.

Desde o primeiro dia de inscrição, em 23 de agosto, a movimentação foi grande no Protocolo Geral do Município, que ampliou a equipe de servidores para o atendimento ao público.

“Ontem, no último dia, atendemos 861 pessoas. Já prevíamos um movimento maior e por isso esticamos o funcionamento até as 19 horas para atender todos os candidatos”, disse o coordenador do Protocolo Geral, Gilmar César Boita.

A partir de agora os candidatos devem ficar atentos ao Diário Oficial do Município. No dia 14 de setembro será publicada a classificação provisória e nos dias 15 e 16 será aberto o prazo para protocolo de recursos. No dia 20 de setembro serão publicados os resultados dos recursos e a classificação final para homologação.

O salário para professor é de R$ 2,9 mil, com 40 horas semanais, e R$ 2,6 mil para secretário de escola com 40 horas semanais. A contratação ocorrerá em Regime Administrativo Especial de Direito Público que rege as contratações temporárias por tempo determinado no Município, de acordo com a Lei Complementar nº 17, de 30 de agosto de 1993. O contrato será pelo prazo de um ano.

