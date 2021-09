O Ministério da Educação está oferecendo 119 cursos gratuitos e online (EAD) com certificado de diversas áreas, através da plataforma AVAMEC – Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC. As oportunidades são para todo o Brasil, não há processo seletivo e nem limite de vagas. Não perca a chance de se qualificar e melhorar as suas chances de conseguir o emprego dos sonhos ou aquela promoção no trabalho. Veja a seguir como se inscrever.

Segundo o MEC, já são mais de 835 mil usuários cadastrados para fazerem os cursos gratuitos e online (EAD). Todos os cursos têm certificação ao final, é uma excelente forma de gerar horas complementares na faculdade. Após ser aprovado, o próprio estudante emite o documento via web.

Com a pandemia do Coronavírus no Brasil, a metodologia de ensino a distância se torna a única forma segura de continuar estudando, além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo diário de estudo.

Os cursos oferecidos são em diversas áreas como Esporte, Estatística, Administração, Língua Inglesa, Matemática, Saúde, Português, Produção de Texto, Recursos Digitais, Tecnologias de Informação e Comunicação, Ética, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Pensamento Computacional e muito mais.