Novidade: FACEBOOK ANUNCIA RAY-BAN STORIES, ÓCULOS INTELIGENTES COM CÂMERAS

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (9) os seus novos óculos inteligentes, em parceria com a tradicional marca estadunidense Ray-Ban. As primeiras imagens já haviam sido vazadas pelo blogueiro Evan Blass em sua conta no Twitter.

Chamado Ray-Ban Stories, os óculos serão vendidos em até 20 variações diferentes — incluindo nos modelos clássicos da marca como Wayfarer, Wayfarer Large, Round e Meteor —, além de cinco opções de cores e estilos de lente.

CÂMERAS

Os óculos contarão com um conjunto duplo de câmeras de 5MP, que possibilitarão que o usuário faça fotos e vídeos de até 30 segundos. Para isso, basta clicar no botão localizado na lateral do dispositivo ou, caso não seja possível usar as mãos, utilizando comandos de voz do Assistente do Facebook. Ao iniciar uma gravação, os óculos acendem um pequeno feixe de LED.

Facebook/Divulgação

FACEBOOK VIEW

O Ray-Ban Stories também deve se conectar com o novo aplicativo Facebook View, disponível para iOS e Android. O app facilita a importação dos vídeos e das imagens tiradas com os óculos para outras redes, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok e Snapchat. Também é possível editar as imagens pelo Facebook View ou escolher salvar tudo na galeria do próprio celular.

Divulgação/Facebook

PREÇO E DISPONIBILIDADE

O Ray-Ban Stories será disponibilizado para venda, inicialmente, nos EUA, Austrália, Canadá, Irlanda, Itália e no Reino Unido, por preço sugerido de US$ 299 (R$ 1.577, na conversão atual). Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.

(Da Redação com TecMundo)