Um recém-nascido foi encontrado morto pelo pai, na madrugada desta quarta-feira (8), na Vila Zumbi dos Palmares, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Por volta das 4h, o pai acordou para trabalhar e viu o bebê de um mês sem vida no berço.

De acordo com informações preliminares do investigador Luís ‘Carioca’, da Delegacia de Polícia do Alto Maracanã, o pai informou que a criança mamou por volta de meia noite. Foi quando ele teria tido o último contato com o filho.

A suspeita é que o menino, chamado Mateus, tenha engasgado com o leite da amamentação.

“É uma suposição. Ainda vai ser averiguado para saber se, de fato, ele se engasgou ou se foi outra causa” disse o investigador.

O bebê não estaria sozinho no cômodo, de acordo com Carioca. Segundo ele, a cama do pai fica no mesmo quarto onde estava o berço. O investigador não informou sobre a presença da mãe da criança no local, apenas que havia outros familiares no imóvel.

Não há sinais de violência, segundo Carioca, porém foi verificado um pequeno sangramento. “Por esta motivação que acionamos a Criminalística.”

O corpo do bebê será periciado pelo Instituto Médico Legal (IML), para apurar as causas da morte do recém-nascido.