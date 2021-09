11 de Setembro: SERVIÇO SECRETO DOS EUA PUBLICA FOTOS INÉDITAS DE ATAQUES TERRORISTAS

As imagens publicadas mostram duas fotos nunca antes vistas de limusines blindadas e outros veículos totalmente destruídos em uma garagem pertencente ao Escritório de Campo do Serviço Secreto de Nova York.

Estas fotos nunca antes vistas mostram algumas limusines blindadas estacionadas no antigo Escritório de Campo do Serviço Secreto de Nova York que foi danificado durante os ataques de 11 de setembro.

Em uma outra foto, doada por um funcionário do Serviço Secreto, são vistas as Torres Gêmeas do World Trade Center cobertas de fumaça após terem sido impactadas por dois aviões.

A foto inédita mostra o Marco Zero (local onde ficava o World Trade Center) logo depois do colapso das torres.

Espera-se que sejam publicadas mais fotos à medida que se aproxima o 20º aniversário dos ataques.

Em 3 de setembro, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou a vários departamentos que supervisionassem uma revisão de desclassificação de documentos relacionada às investigações do Departamento de Investigação Federal (FBI) no dia 11 de setembro.

(Da Redação com Sputnik)