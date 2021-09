Sustentabilidade: CIDADE SUSTENTÁVEL CAPAZ DE ACOLHER 5 MILHÕES ESTÁ PARA SER CONSTRUÍDA EM DESERTO DOS EUA

O estúdio de arquitetura de Ingels, Bjarke Ingels Group (BIG), anunciou o nome da cidade, Telosa, na quarta-feira. Ele ficará em um local atualmente vazio, como Nevada ou Idaho, e se tornará o lar de uma população de 50 mil pessoas em 2030.

Nas próximas quatro décadas, no entanto, o número deve crescer para cinco milhões.

Seu objetivo é “criar uma nova cidade na América que defina um padrão global para a vida urbana” enquanto se torna um “modelo para as gerações futuras”. Morar lá, afirma o site, “expandirá o potencial humano”.

Por estar prestes a ser construída do zero, a cidade poderá se tornar “a mais sustentável” do mundo, diz Lore. Isso inclui materiais de construção ecológicos usados ​​em toda a arquitetura da cidade e veículos e aeronaves elétricas autônomas.

“As ruas de Telosa priorizam bicicletas e pedestres”, declara a cidade. “Carros autônomos lentos compartilham a rua com segurança com as pessoas e a natureza.”

As cidades hoje, lamenta a empresa, não são inclusivas, justas, abertas ou sustentáveis. Ele cita a falta de moradia, a escassez de água e a falta de transparência do governo como alguns dos problemas que os moradores enfrentam atualmente.

O modelo de Telosa, portanto, parece ser um refúgio construído de forma sustentável de abertura, justiça e inclusão para a humanidade moderna.

Mas o projeto insiste que este não é o caso. “Não estamos absolutamente tentando criar uma utopia”, afirma, acrescentando que ainda tem em vista o que é “realista”.