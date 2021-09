Tech News: CASTIGO DO COI PARA A COREIA DO NORTE MICROSOFT DETALHA RECURSOS QUE PROMETEM DEIXAR O WINDOWS 11 BEM MAIS RÁPIDO QUE O WINDOWS 10

O Windows 11 já ganhou uma data oficial de lançamento. Por enquanto, as versões beta do sistema operacional estão sendo liberadas pela Microsoft para os membros do programa de testes Insider.

Os usuários mais detalhistas afirmam ter percebido uma melhoria no desempenho do PC após a formatação e instalação da versão 11 do Windows. A empresa já havia informado que o novo SO faz um melhor uso do processador do que o atual 10. Entretanto, parece que não é só isso.