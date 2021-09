Terra das Cataratas: FOZ ESPERA ATÉ 200 MIL TURISTAS ATÉ DEZEMBRO

A expectativa do setor de turismo leva em conta os três próximos feriados (12 de outubro, 2 e 15 de novembro), os 14 fins de semana, os 10 médios e grandes eventos já programados e as festas de final de ano (24/25 de dezembro e 31 de dezembro e 6 de janeiro de 2022). Os hotéis já programam os réveillons e a Itaipu Binacional e a prefeitura farão da semana do Natal, mais uma atração turística para os moradores das cidades próximas num raio de 500 quilômetros.

Outro fator, apontado por Brasileiro, é a vacinação completa dos adultos acima dos 18 anos. A cidade espera chegar até outubro com pelo menos 70% da população vacinada com as duas doses.

TURISMO RODOVIÁRIO

O secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli, aponta ainda outros indicativos como aumento da frequência dos voos no aeroporto das Cataratas, do número de passageiros no embarque e desembarque na rodoviária internacional e do fluxo de carros e ônibus na BR-277. “Se não alcançarmos os números de pré-pandemia, vamos chegar bem próximo. Estamos com voos previstos da (Viação) Itapemirim para em dezembro, da própria Azul, além de outros voos. Estamos esperançosos que até o final do ano, essa crise seja coisa passada”, disse.

Angeli afirma que mudou o perfil dos turistas e que o verão deve potencializar ainda mais as visitas. “Estamos recebendo grupos familiares de carros num raio de 1000 quilômetros e os ônibus de excursão voltaram. Esses grupos são os principais focos das campanhas de divulgação. Já temos a Vem pra Foz, realizada pela pela Itaipu Binacional, vamos fazer a terceira edição desta campanha no verão”.

NATAL DE ÁGUAS E LUZES

Para o final do ano, Angeli adianta que a prefeitura, Itaipu, o Governo do Estado e o empresariado vão organizar uma semana de natal que poderá se estender até duas semanas. “Nós queremos marcar no calendário regional com um grande Natal e acredito que esse ano vai ser totalmente diferente, o Natal vai ser referência regional com toda certeza”, diz.

O Natal de Águas e Luzes, projetado pela Itaipu, prevê 33 pontos de visitação num circuito de 37 quilômetros e área de 74 mil metros quadrados, O roteiro inclui a praça das águas, vale das borboletas, espaço das renas, refúgio das capivaras, avenidas das estrelas, caminho nevado, árvores decoradas e avenida dos presentes.

O circuito prevê ainda uma feira de Natal, com gastronomia e artesanato, parada na Avenida Paraná com shows e oficinas. Todos os espaços terão guias e roteiros diferenciados de ônibus no itinerário natalino.

