Pandemia: MAIS DE 70 MILHÕES DE BRASILEIROS ESTÃO COM VACINAÇÃO COMPLETA

O Brasil superou na quinta-feira (9) a marca de 70 milhões de pessoas com a imunização contra covid-19 completa (duas doses ou dose única). Este número representa um terço da população total do país ou cerca de 45% dos adultos.

Segundo o Mapa da Vacinação do R7, Mato Grosso do Sul é o estado com a maior cobertura vacinal completa: 48,14% da população.