Política: COM CRÍTICAS DE APOIADORES, RAMOS SAI EM DEFESA DE BOLSONARO

Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após carta na qual o mandatário do Executivo tenta amenizar os discursos feitos nas manifestações pró-governo no último dia 7. Bolsonaro, em anúncio feito na quinta-feira (9), falou em pacificação e acenou positivamente para o Supremo Tribunal Federal (STF). Tem sido duramente atacado nas redes sociais por apoiadores. “Tenham paciência, pois, mais uma vez, o tempo irá consolidar a verdade! #EuConfioEmBolsonaro”, defendeu Ramos no Twitter.

Depois de dizer em discurso a apoiadores que não iria mais cumprir ordens do ministro do STF Alexandre de Moraes, Bolsonaro divulgou uma “declaração à nação”, na qual afirmou que nunca teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes” e que as declarações foram feitas no “calor do momento”.

A carta foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que foi quem indicou Moraes para o cargo no STF quando era presidente. Temer entrou em campo para tentar ajudar Bolsonaro com a crise criada por ele mesmo. Agora, apoiadores estão criticando Bolsonaro, pois esparavam que ele mantivesse o tom elevado. Com isso, ministros e políticos do entorno do presidente estão com a missão de acalmar os apoiadores. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente, por exemplo, tem reproduzido mensagens como: “Confio no PR (presidente)”.

Ramos também entrou na linha de defesa. Nas redes sociais, escreveu que o presidente “sempre disse que jogaria nas 4 linhas da Constituição”. “Mesmo assim, seus opositores o chamavam de antidemocrático. É a velha tática esquerdista: Acuse-os do que você é! Hoje, me surpreendo ao ver muitos caírem no novo discurso opositor de ofensa ao PR”, pontuou.

O ministro continuou: “Ora, reflitam. O PR é um estadista e patriota. Defende a Bandeira do Brasil acima de tudo. Pelo País está disposto a sacrificar a própria vida, que quase foi perdida, há 3 anos, por defender a pátria e a família. Sua bravura foi posta a prova e ele jamais desistiu, apesar dos ataques covardes. No passado, vimos muitos virarem as costas para @jairbolsonaro em defesa de supostos “heróis”. O tempo trouxe a verdade!”.

(Da Redação com R7)