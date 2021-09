Aviso: ISRAEL AGIRÁ, SE O IRÃ NÃO FOR IMPEDIDO DE OBTER ARMAS NUCLEARES

Durante a coletiva de imprensa após a reunião com Lavrov, o chanceler israelense afirmou que os passos de Teerã no sentido de obter armas nucleares não são apenas um problema israelense, mas sim um problema para o mundo inteiro, sugerindo que “um Irã nuclear levará a uma corrida armamentista no Oriente Médio”, escreve The Times of Israel.

“O mundo precisa impedir o Irã de obter uma capacidade nuclear, independentemente do custo”, declarou Lapid, acrescentando que “se o mundo não o fizer, Israel se reserva o direito de agir”. Durante sua visita à capital russa, o chefe da diplomacia israelense disse que não haverá estabilidade na Síria e no Oriente Médio em geral “enquanto houver uma ameaça iraniana”, chamando Teerã de “maior exportador mundial de terrorismo”. IRÃ ESTÁ PRESTES A OBTER ARMAS NUCLEARES Em uma entrevista à Sputnik, Yair Lapid disse que a atual estratégia para o Irã do Ocidente e do grupo de negociadores P5, que reúne os EUA, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha no Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) é ineficaz. “Não há negociações em Viena, o JCPOA não funciona” e as sanções contra Teerã não são suficientes porque “o Irã está tentando ganhar tempo fingindo que está fazendo alguma coisa, mas na verdade está apenas desenvolvendo seu programa nuclear”, afirmou. “[…] O Irã está prestes a se tornar um país com armas nucleares e não podemos permitir que isso aconteça. Portanto, parte de qualquer estratégia futura deve ser o mundo, especialmente os EUA, talvez Israel, demonstrarem uma ameaça real ao Irã, para que Teerã compreenda que não pode simplesmente se tornar um Estado nuclear sem uma resposta apropriada”, comentou o ministro. No final de agosto, o premiê israelense Naftali Bennett afirmou que o país busca formar uma coalizão regional de países árabes para conter a influência do Irã na região. (Da Redação com Sputnik)