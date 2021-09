Fim de Ano: CIDADES BRASILEIRAS SE PREPARAM PARA RÉVEILLON 2022

A menos de quatro meses para a chegada do novo ano, destinos como Rio de Janeiro e Salvador planejam celebrações com shows e as já consagradas queimas de fogos. Na capital carioca, o governo local anunciou a montagem de 13 palcos em Copacabana.

De acordo com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, a expectativa do setor para a virada do ano é alta, e será um dos maiores impulsionadores da retomada. “Os números já mostram que os brasileiros estão se sentindo mais seguros para voltar a viajar. O aumento substancial no número de brasileiros vacinados reflete na confiança para a realização de grandes eventos como esse, impulsionando ainda mais o nosso setor e, consequentemente, a economia, gerando emprego e renda para a nossa população”, disse.

Na capital baiana, a prefeitura da cidade tem a expectativa de realizar 5 dias de festas, começando no dia 29 de dezembro e finalizando em 2 de janeiro de 2022, com atrações já definidas. Outra cidade nordestina que vem planejando atrações para a virada é Fortaleza (CE). A Secretaria Municipal de Cultura já entregou à prefeitura da capital um planejamento para a realização da festa, com a utilização de alguns mecanismos para o controle da movimentação.

Ainda no Nordeste, Tibau do Sul (RN) e São Miguel do Gostoso (RN) já agendaram suas grandes festas para o período. O primeiro contará com cinco dias de duração na Praia de Pipa e o segundo terá 8 dias com diversas atrações. De acordo com as autoridades sanitárias dos dois municípios, os eventos podem acontecer desde que cumpram as medidas preventivas.

No sul do País, as cidades de Gramado (RS) e Canela (RS) também contam com celebrações, como o Natal Luz, que este ano acontecerá entre os dias 28 de outubro e 30 de janeiro de 2022, e o Réveillon Vida nova. Quem também confirmou as festividades foi a prefeitura de Balneário Camboriú (SC). De acordo com o prefeito, a virada para o ano de 2022 contará com queima de fogos e será realizada cumprindo todas os protocolos sanitários necessários.

Outras três cidades do Sudeste brasileiro estudam ainda a possibilidade de a festa acontecer. Em São Paulo, a prefeitura anunciou, no início de julho, a intenção de realizar a celebração. No Espírito Santo, Vila Velha e Serra elaboram planos para a realização da virada do ano.

(Da Redação com Pan Rotas)