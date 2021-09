Foz do Iguaçu: PREFEITURA ENTREGA NOVA ÁREA DE LAZER NO JARDIM DONA FÁTIMA

Neste sábado (11) ensolarado e com clima agradável em Foz do Iguaçu, os moradores do Jardim Dona Fátima levaram as crianças e as cadeiras de praia para o novo ponto de encontro do bairro: a Praça de Esporte e Lazer Edival Antonio Ribeiro.

Na inauguração oficial do espaço, além da academia ao ar livre e da quadra de futebol que agora ficam disponíveis para uso dos moradores, a Prefeitura de Foz do Iguaçu também levou brinquedos e atrações para toda a comunidade, que há anos sonhava com um local como a praça. Pedido feito e atendido na última edição do Orçamento Participativo.

O investimento da prefeitura na área foi de aproximadamente R$ 550 mil, e envolveram a construção de um campo de futebol equipado com alambrado e banco de reservas, iluminação, pista de caminhada, bancos de concreto, mesas para jogos, entre outros equipamentos.

“Estamos realizando em Foz do Iguaçu o maior investimento da história em áreas de lazer e, com muito trabalho e dedicação, todos os bairros serão contemplados com estes espaços”, disse o vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio.

No Jardim Dona Fátima, a nova praça está localizada na Rua Jaguari, no trecho entre as ruas Latife e Osman Mariam. No passado, o espaço era utilizado como ponto de descarte incorreto de lixo. Agora, os moradores têm um ponto de convívio, podem praticar esportes e ter momentos de lazer em uma área próxima de suas casas.

A intenção da prefeitura é levar a todas as regiões espaços como esse, promovendo o desenvolvimento dos bairros e, principalmente, maior qualidade de vida e bem-estar dos moradores. Outros seis espaços como o Dona Fátima já estão quase concluídos pela prefeitura e deverão ser inaugurados nas próximas semanas.

“Este é mais um momento de muito alegria e conquista para a comunidade. Os moradores aguardaram com muita serenidade todos os trâmites burocráticos e hoje, sete meses após a assinatura da ordem de serviço, podem usufruir deste belíssimo espaço”, comentou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Antonio Sapia.

MUITO MAIS MELHORIAS NO DONA FÁTIMA

A ação no bairro soma-se aos demais trabalhos que o Município vem desenvolvendo na região nos últimos anos, a exemplo dos serviços de pavimentação asfáltica que as equipes da Usina Municipal de Asfalto. Agora, 100% das vias do bairro, que há anos estavam esquecidas, estão asfaltadas.

O presidente da Associação de Moradores, Noel Duarte, agradeceu ao poder público e a todos os moradores. “Esta é uma conquista de nós. Temos equipamentos de esporte e lazer dignos de um condomínio fechado”, disse. “O espaço está à nossa disposição e teremos que cuidar, alongar ao máximo a vida útil dos equipamentos. Nós vamos manter esse local em bom estado”, complementou.

Para comemorar a entrega do espaço, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Fundação Cultural desenvolveram diversas atividades recreativas e apresentações artísticas.

HOMENAGEM

O espaço foi inaugurado com o nome de Edival Antonio Ribeiro, que foi vereador de Foz do Iguaçu e delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. A homenagem foi proposta pelo vereador Rogério Quadros.

“O Dr. Edival deixou um grande legado de profissionalismo e de serviço à população, e nada mais justo do que imortalizarmos o nome dessas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade”, disse.

Representando toda a família, Ubirajara Pigatto Ribeiro, filho do homenageado, agradeceu a todos pela iniciativa de homenagear o pai, que foi um “grande iguaçuense de coração”.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Na inauguração do espaço, a secretária municipal de Saúde, reforçou o convite para os moradores participarem da próxima edição do Orçamento Participativo, que inicia no dia 21 de setembro.

Também participaram do ato de entrega os secretários (as) de Obras, Cezar Furlan; de Segurança Pública (interino), Inspetor Langnier; de Planejamento e Captação de Recursos, Leandro Costa; de Administração, Nilton Bobato; de Tecnologia e Informação, Rafael Sanches; de Fazenda, Salete Horst; a diretora superintendente do Fozhabita, Elaine Anderle; o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos; o presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício; e os vereadores (as) Anice Gazzaoui, Alex Meyer, Edvaldo Alcântara e Yasmin Hachem.

