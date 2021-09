Crônica de Iguaçuense: ESQUERDA, DIREITA, VOLVER¿

A quem convém?

Esta é a pergunta que vale 1 milhão.

Essa polarização está numa curva ascendente, de tal forma nunca visto, uns se colocam de um lado, qualquer lado, outros de outro lado, o lado não importa, desde que se tenha lado, qualquer lado, com clareza ou sem clareza, outros no meio, não importa o lado e outros fora da curva, com ou sem lado.

Lembro-me quando era criança, anos 60/70 e, disso tenho absoluta certeza de que fui criança, tinha que brigar com alguma outra criança da escola, uma criança fazia um risco no chão de terra, na época era muito comum o chão de terra, no entorno ficavam as torcidas organizadas, de uma e de outra criança, as meninas tinham lugar privilegiado, sim, as crianças meninas, a gente brigava pra ver a calcinha de uma criança menina, na maioria das vezes elas eram os nossos motivos de brigas, confesso, era um bom motivo, muito bom mesmo, era o nosso melhor motivo.

Certa vez, fui convidado para ir a um casamento em Bauru/SP e, por conta de uma criança menina, apanhei muito, muito, muito mesmo, tudo por conta da menina criança. Apanhei muito, bati também.

O início das brigas, quando aconteciam, na maioria das vezes aconteciam, ou não, não tenho certeza, as certezas que tenho trago as marcas no corpo.

Na época, idos de 70, nasci em 54, tinha 16 anos, nós tínhamos as respostas, na verdade tínhamos a resposta pra tudo, tudo mesmo, feito o risco no chão de terra, não tinha mais volta, o pau comia. Ninguém apartava e todos torciam, uns a favor e outros contra, a favor de quem¿, contra quem¿, era o que menos importava, o importante era torcer e, se possível, e era possível, bater e apanhar de quem esta ao lado, lado direito, lado esquero, exploda-se… No centro ficavam os coadjuvante, os protagonistas torciam, batiam e apanhavam, era o de menos. Era muito divertido. Haviam aqueles que, depois de brigar e apanhar, iam pra casa dizendo que iriam contar para o irmão mais velho.

Hoje é muito diferente. Não há mais risco no chão de terra; não há mais piões; não há mais carrinhos de rolimã; não mais pipa; não há mais direita, e não há mais esquerda, volver¿ volver o “carrrvalho”!!!

(Por Colibri Apaixonado)