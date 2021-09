Província Independentista: CHINA PEDE AOS EUA QUE ‘INTERROMPAM TODOS OS INTERCÂMBIOS OFICIAIS’ COM TAIWAN

“Os EUA devem lidar com a questão de Taiwan com prudência para não prejudicar seriamente as relações China-EUA, a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan”, disse Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em entrevista coletiva em Pequim nesta segunda-feira (13), citado pela agência Anadolu.

A reação de Pequim veio depois que foram veiculadas notícias afirmando que Washington estava “considerando seriamente mudar o nome do Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipé nos EUA [TECRO, na sigla em inglês] para Escritório de Representação de Taiwan”, comentou Zhao.

A informação foi avançada pelo jornal Financial Times na sexta-feira (10). O porta-voz da chancelaria chinesa acrescentou que a China “apresentou representações solenes” aos EUA sobre o assunto.

EXERCÍCIOS MILITARES

Nesta segunda-feira (13), Taiwan deu início à 37ª edição de seus exercícios militares anuais Han Kuang. Os treinamentos ocorrem até sexta-feira (17) e vão para testar a capacidade de defesa das Forças Armadas de Taipé para evitar uma possível invasão chinesa.

“Um dos exercícios no primeiro dia visa testar soldados contra a ameaça CBRN [Química, Biológica, Radiológica, Nuclear, na sigla em inglês]. Soldados do 39º Grupo do Exército Químico ROC (República da China – Taiwan) foram enviados para conduzir a descontaminação após um ataque simulado de arma biológica”, disse o Ministério da Defesa de Taiwan, citado pela mídia.

Pequim afirma que Taiwan é uma “província independentista”, enquanto Taipé insiste que é independente desde 1949. Os vínculos entre Taiwan e a China continental apenas foram restabelecidos na questão empresarial e informal no final da década de 1980.

Taipé tem mantido relações diplomáticas independentes com pelo menos 16 nações, irritando Pequim.

Em agosto, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou a retirada do embaixador Shen Zhifei de Vilnius, e exigiu que o enviado da Lituânia deixasse Pequim. O ministério culpou a decisão lituana de permitir que Taipé abrisse um escritório de representação sob o nome de Taiwan, algo que “mina gravemente a soberania e integridade territorial da China”, segundo o comunicado da chancelaria chinesa.

