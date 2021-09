Ecologia: ROBÔ MOVIDO À ENERGIA SOLAR SEMEIA E CAPINA O SOLO 24 HORAS POR DIA

O modelo desenvolvido pela empresa Dinamarquesa, Farm Droid aps, tem alta precisão nas atividades, funcionando com quatro paineis solares e baterias externas. Assim, o projeto garante 24 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. O modelo valoriza a precisão acima de tudo, contando com semeadura milimétrica dividida em seis linhas.

A velocidade de trabalho fica entre 450 a 950m por hora e devido ao baixo peso da máquina, não há danos ao solo. O equipamento é recomendado para plantações até 20 hectares em cultivos orgânicos.



Na primavera de 2020, o FarmDroid semeou e capinou mais de 1.500 hectares em grandes partes da Europa. Nesse contexto, a capinação ainda ajuda na diminuição do uso de químicos e pesticidas.

Hoje, existem mais de 50 robôs funcionando em 6 países da Europa. O valor para compra está avaliado em R$427 mil reais. Porém os desenvolvedores acreditam que o retorno do investimento pode acontecer no máximo após dois anos de uso do modelo.

As Agtechs são grupos de empresas que tem o objetivo de trazer a tecnologia para o agronegócio. Ou seja, a missão é exatamente facilitar o trabalho de quem produz e cultiva bem como de todos os envolvidos nessa cadeia.