Possíveis Cooperações: SECRETÁRIO DA EMBAIXADA DA ÍNDIA VISITA FOZ DO IGUAÇU

A Prefeitura de Foz do Iguaçu recebeu na última semana a visita do segundo secretário da Embaixada da Índia em Brasília, R. Venugopal, e do representante da comunidade indiana em Foz, Anand Dalwani. Além de conhecer os atrativos turísticos locais e instituições como a Itaipu Binacional, o Venugopal também fez encontros com o objetivo de estreitar as relações entre a Índia e Foz do Iguaçu.

Em reunião com o diretor de Assuntos Internacionais do Município, Jihad Abu Ali, foram abordados temas como a maior aproximação entre o Município e a Embaixada para discutir possibilidades de cooperação; a elaboração de um Memorando de Entendimento entre Foz e a Embaixada da Índia em Brasília para alinhar temas de interesse mútuo; e a preparação para a visita oficial do Embaixador da Índia no Brasil à cidade.

“É papel do Município realizar projetos que garantam o bem-estar de sua população. A comunidade indiana em Foz do Iguaçu é muito bem organizada e familiar. Ao ver sua cultura ser retratada em políticas e projetos municipais, se sentirão representados e incluídos”, afirmou o diretor de Assuntos Internacionais.

POSSÍVEIS COOPERAÇÕES

Foz do Iguaçu e a Embaixada da Índia estabeleceram, com base nos memorandos e acordos já assinados por Brasil e Índia, as seguintes áreas de possível cooperação: Cultura; Ciência e Tecnologia; e Turismo. Como estratégia de atuação internacional, o a administração municipal vem estreitando seus laços com a Embaixada da Índia em Brasília desde 2020, para implementação local de projetos que estimulem o intercâmbio cultural e técnico, além da aproximação de instituições de temas comuns que melhorem a vida dos cidadãos.

Em relação à cultura, o segundo secretário manifestou o interesse de integrar Foz no circuito de atividades culturais para comemoração dos 75 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Índia e Brasil, a ser comemorado em 2023, e a continuidade da comemoração do Dia Internacional do Yoga.

“A Índia conhece muito o Brasil, mas o Brasil conhece pouco da Índia. Essa é a oportunidade de construir uma nova visão sobre nosso país a partir de trocas culturais e boas práticas”, ressaltou.

Os temas do Turismo e de Ciência e Tecnologia contarão com o apoio da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu. O município se destaca por ser o segundo destino de turistas internacionais que visitam o Brasil. Um estudo da secretaria revela que os turistas indianos somaram ao longo dos anos 2017, 2018 e 2019, 6.635 visitantes ao Parque Nacional do Iguaçu. A Índia possui muitos atrativos e forte setor turístico e de inovação tecnológica, o que possibilitará uma troca muito positiva de experiências para ambas as partes.

Venugopal presenteou o Município com o livro “Índia por um bilhão de razões”, cujo exemplar ficará disponível na Fundação Cultural. No ano anterior, o encarregado de Negócios da Embaixada da Índia, ministro-conselheiro Shri Koventhan, em visita ao município, também fez uma doação de vários livros sobre a história e a cultura da Índia.

BRASIL E ÍNDIA

A história diplomática entre a República da Índia e a República Federativa do Brasil completa 73 anos em 2021. A primeira Embaixada da Índia no Brasil foi aberta no Rio de Janeiro em 1948 e foi transferida para Brasília em 1971, onde se mantém até os dias atuais.

Com essa duradoura e estratégica relação de amizade, Brasil e Índia já firmaram diversos acordos nas últimas décadas nas áreas de Ciência e Tecnologia, Segurança e Cultura. Em 25 de janeiro de 2020, os dois países firmaram o plano de ação para fortalecer a parceria estratégica e outros quinze acordos e memorandos de entendimento de diversas áreas, sendo a estratégia mais ampla que os dois países já firmaram.

Em 2020, também foram iniciadas as relações entre a Embaixada da Índia em Brasília e Foz do Iguaçu, com a troca de visitas entre as autoridades diplomáticas indianas e do Município. Somam-se a esses feitos, a realização de duas edições do Dia Internacional do Yoga em Foz do Iguaçu, em parceria com a Embaixada da Índia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo comemorada no dia 21 de junho de todo ano, visando promover saúde, bem-estar e a integração entre os povos a partir da prática cultural indiana.

Representando Foz, estiveram presentes também os estagiários de Relações Internacionais, Vanessa da Silva Almeida e Alexandre Augusto Weiss.

(Da Redação com AMN)