Turismo: O PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU ESTÁ ABERTO

Os ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu são vendidos exclusivamente on-line, com agendamento de dia e horário para a visita, no site www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos. A compra está sujeita à disponibilidade de vagas.

O parque mantém o minucioso trabalho de sanitização de todo o circuito turístico e controle individual de acesso de todas as pessoas que visitam a unidade de conservação, com uma barreira sanitária instalada no Centro de Visitantes.

O público continuará sendo recepcionado por uma equipe de funcionários que afere a temperatura de todas as pessoas. Simultaneamente, as equipes do parque orientam todos para passar álcool gel nas mãos e os calçados no tapete sanitizante, e informam sobre a permanência e o uso correto da máscara cobrindo o nariz e a boca, durante todo o passeio.

SERVIÇO

Parque Nacional do Iguaçu

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 16h

Central de Atendimento ao Visitante (WhatsApp):

+55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444)

Telefone: +55 (45) 3521-4400

(Da Redação com Cataratas do Iguaçu)