Coluna Caio Gottlieb: NADA DE NOVO SOB O SOL

Mas o fiasco foi ainda maior do que se previa, como se viu nas imagens das aglomerações nanicas dos gatos pingados que circulavam nas ruas meio sem-graça.

Marcados pelo raquitismo, os atos serviram apenas para demonstrar a grandeza da falta de apelo popular, ao menos por ora, do projeto de construção da tal candidatura de terceira via para as eleições presidenciais de 2022.

Tem um provérbio que se aplica bem ao caso: “Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado”.

Mesmo assim os idealizadores da manifestação resolveram apostar e perderam uma excelente oportunidade de permanecer em casa de boca fechada, acabando por escancarar o monumental tamanho de sua fraqueza.

A polarização entre Bolsonaro e Lula, penhoradamente, agradece.