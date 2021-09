Credenciamento: FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATA EDUCADORES CULTURAIS PARA O PROJETO FOZ FAZENDO ARTE

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu abriu nesta terça-feira, 14, as inscrições para o credenciamento de arte-educadores que atuarão no projeto Foz Fazendo Arte. O cadastro deve ser feito somente pela internet, por meio da plataforma Sic Cultura (https://www.sic.cultura.pr.gov.br/), até o dia 5 de outubro.

O edital, publicado em Diário Oficial na última sexta-feira (10), prevê o pagamento de até R$ 7 mil mensais aos educadores com curso superior na área e cerca de R$ 6,5 mil aos profissionais sem graduação. Os valores são referentes ao número de horas/atividades mensais, que não poderá passar de 140h.

São vagas abertas para diversas áreas, como Artes Visuais e Fotografia; Artesanato; Audiovisual; Capoeira; Circo; Cultura Popular Brasileira; Dança; Literatura e Poesia; Música; Rádio e Teatro. Cada atividade seguirá um cronograma anual, com formações continuadas e oficinas livres.

Os profissionais irão atuar com públicos das mais diversas idades. Os locais previstos para o trabalho abrangem toda a cidade e já acontecem nos Centros de Convivência Escola Bairro (CCEB), Centro da Juventude, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente (CAIC) e na Estação Cultural João Sampaio, na Vila C.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, a participação dos profissionais dará ao programa ainda mais conteúdo e vai aproximar cada vez mais a arte da população iguaçuense.

“O retorno das atividades presenciais vêm sendo animador e o Foz Fazendo Arte é uma marca disso. São cursos gratuitos, com educadores capacitados e que atendem de crianças a idosos, sempre com um cronograma de ensino completo”, destacou.