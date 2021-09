Foz do Iguaçu: EQUIPES DA CIDADE ESTREIAM COM 100% DE APROVEITAMENTO NO JOJUPS E JAPS 2021

Com vitórias em todos os jogos, as equipes de basquete e futsal de Foz do Iguaçu, tanto masculina quanto feminina, encerraram a primeira rodada dos Jogos da Juventude (Jojups) e Jogos Abertos do Paraná (Japs) com 100% de aproveitamento e protagonizando partidas eletrizantes.

A competição foi realizada em Marechal Cândido Rondon, com equipes de toda a região Oeste do Estado, seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, como arquibancadas sem público.

No Jojups, disputado no sábado, 11, o time feminino da Abasfi (Associação de Basquete de Foz do Iguaçu) venceu o Toledo pelo elástico placar de 121 a 8. A equipe masculina fez um grande jogo contra o Marechal e quebrou um jejum de muitos anos sem vencer a equipe da casa. O jogo terminou 81 a 73.

O domingo, 12, foi reservado para o Japs. Os atletas do basquete voltaram a vencer bem. O masculino fez 117 a 30 contra o Guaíra, enquanto o feminino derrotou por 74 a 33 o Toledo.

O futsal masculino também entrou para vencer o Ouro Verde do Oeste por 8 a 1. Quem também goleou foi a equipe feminina, vencendo por 4 a 1 o Santa Helena.

Transmissão dos jogos

Todos os jogos da primeira etapa foram transmitidos ao vivo pelo Instagram da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e continuam salvos no perfil para quem quiser assistir.

Todas as modalidades são apoiadas pela pasta, com técnicos desportivos do município cedidos para treinar os times, apoio para viagens, além de bolsa-atleta.

“Como não temos aquele apoio das torcidas nas arquibancadas, nossos servidores tiveram essa ideia de realizar a transmissão dos jogos para acompanharmos e torcer de perto pelos nossos atletas. É até uma forma de incentivo e tomara que continue dando certo”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

Os times da fronteira voltam a Marechal Cândido Rondon nos próximos dias 25 e 26 de setembro para a segunda rodada.