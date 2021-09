Foz do Iguaçu: ITAIPU BINACIONAL INVESTIRÁ R$ 64,7 MILHÕES EM ESTRUTURA DO HOSPITAL COSTA CAVALCANTI

Hoje, a Instituição atende pacientes de Foz do Iguaçu e região, além de ser referência para o Sistema Único de Saúde (SUS) para as áreas de cardiologia, oncologia, gestação de alto risco e neonatologia.

Segundo Fernando Cossa, diretor superintendente do Hospital, a mantenedora da Fundação de Saúde Itaiguapy investirá na ampliação da estrutura de atendimento aos pacientes para nos próximos três anos.

“Atualmente, temos um convênio de quase R$ 65 milhões para desenvolver esse projeto. Elaboramos um plano diretor baseado nos últimos dez anos de histórico dos nossos atendimentos, projetando o hospital para o crescimento dos próximos 10, 20 anos.”

O número de leitos passará de 202 para 260, um aumento de quase 30%. O projeto prevê ainda mais 12.315 m² de área construída e 8.503 m² de reforma – totalizando 20.818 m². Hoje, a área total do HMCC é de 25 mil m².

Outro investimento do Hospital Costa Cavalcanti será a unidade de negócios da área da Saúde, o Day Medical Center. A estrutura contará com um prédio de dez andares, do qual três serão exclusivos do centro hospitalar, com quase 7 mil m².

“Nós pretendemos desenvolver a cidade de Foz do Iguaçu como um polo da saúde, colaborando também a exploração turística da saúde”, frisou Fernando.

A ampliação já começou e a previsão de conclusão das obras é junho de 2023. O centro oferecerá tratamento tanto para pacientes particulares e conveniados.

(Da Redação com Grupo Mídia)