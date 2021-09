Foz do Iguaçu: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ATINGE MAIS DE 40% DE EXECUÇÃO

As obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Duque de Caxias, no bairro Morumbi, já alcançam mais de 40% de execução. O investimento da Prefeitura de Foz do Iguaçu é de R$ 2,7 milhões. A previsão é que os serviços sejam concluídos em 2022.

“Os serviços nesta escola estão avançando satisfatoriamente e dentro do cronograma previsto. Os investimentos nesta unidade integram a política pública de investimentos na educação que o Município vem desenvolvendo ao longo dos anos, pois sabemos que investir na educação é investir no futuro e no desenvolvimento da cidade”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

Após os serviços de terraplanagem, fundações, concretagem da laje e construção de paredes dos novos espaços, nesta semana a empresa contratada pela Prefeitura está concluindo a implantação do muro de arrimo e a instalação de tubulações elétricas e de incêndio.

Enquanto os serviços não são concluídos, os alunos da Duque de Caxias estão sendo atendidos na escola Emílio de Menezes, também no bairro Morumbi.

Uma grande novidade para a escola é a construção de uma quadra poliesportiva coberta, estrutura reivindicada há muitos anos por toda a comunidade escolar.

As melhorias incluem ainda a ampliação das salas de aula, sala de recursos e biblioteca, adequações de acessibilidade, implantação do sistema de prevenção de incêndio, troca de toda a cobertura da escola, reconstrução da cozinha, refeitórios e setor administrativo, reforma completa e construção de novos banheiros, troca dos revestimentos cerâmicos, pintura geral do prédio, readequação das áreas externas, troca da rede elétrica, lógica e instalações hidrossanitárias, e instalação de novas portas e janelas.

INVESTIMENTOS EM ESCOLAS

Desde 2017, a Prefeitura de Foz do Iguaçu tem investido na reestruturação das escolas no Município. Além de adquirir novos mobiliários e materiais didáticos, todas as 50 escolas de Foz passaram a contar com laboratórios de informática. No período, o Município também reconstruiu a escola Olavo Bilac e reformou as escolas Padre Luigi Salvucci, Getúlio Vargas, João XX III e João Adão da Silva. Também foram construídas quadras esportivas nas escolas Jorge Amado, Gabriela Mistral e Emílio de Menezes.

Além da Escola Duque de Caxias, a unidade de ensino Gabriela Mistral, localizada na região da Vila A, também está sendo reconstruída.

(Da Redação com AMN)