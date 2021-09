NÃO TEMAS E NÃO SE APAVORE, DEUS É CONTIGO

“Não se atemoriza de más notícias” (Salmos 112.7).

Crente, você não deve temer a chegada de más notícias, e elas são cada vez mais constantes neste mundo.

Quando nos entristecemos com as más notícias, o entristecem, em que aspecto somos diferentes dos outros homens não cristãos? A resposta é: Eles não têm o seu Deus, a quem podem recorrer. Nunca provaram a fidelidade de Deus como você a tem experimentado. Não devemos nos admirar que eles se prostram com temor.

Se nós, cristãos, nos enchermos de pavor como as outras pessoas, seremos levados indubitavelmente aos pecados habituais que as pessoas cometem em circunstâncias de aflição.

Os ímpios, quando dominados por más notícias, se rebelam contra Deus. Murmuram e pensam que Deus os está tratando de modo cruel. Cairemos nesse mesmo pecado Provocará o Senhor como eles fazem?

Frequentemente, os não cristãos se apressam a buscar meios errados para se livrarem das dificuldades. Certamente faremos o mesmo, se nossa mente sucumbir à pressão das circunstâncias do presente.

Confiemos no Senhor, esperando nele com paciência (ver Salmos 37.7). O curso de ação mais prudente é agir como Moisés diante do mar Vermelho – “Aquietai-vos e vede o livramento do SENHOR” (Êxodo 14.13).

Se você der lugar ao temor, quando ouvir más notícias, será incapaz de enfrentar os problemas com aquela postura tranquila que fortifica para o trabalho e o sustém na adversidade.

Encoraje-se confiando na fidelidade de seu Deus da aliança. “Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize” (João 14.27).

OREMOS: Senhor meu Deus, ajuda-me a não me fechar para a vida por causa das más experiências que vivi no passado. Renova a minha fé, esperança e amor. Obrigado porque aprendo na tua Palavra que o Senhor me ama e jamais me abandonará. Segura-me em tuas mãos e caminha comigo neste dia. Em nome de Jesus, amém!

(Com Charles Spurgeon)