COM DEUS, VENCEMOS AS DIFICULDADES E PERDAS!

“Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior” (2ª Coríntios 7:6-7).