Educação: UNILA ABRE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM LITERATURA COMPARADA

Estão sendo oferecidas 20 vagas e o início das aulas está previsto para 2022. Inscrição e curso são gratuitos. As informações completas podem ser consultadas no edital PPGLC 16/2021 (https://bit.ly/comparada_2021).

As vagas estão distribuídas entre duas linhas de pesquisa: “Narrativas, Diásporas, Memória e História” e “Temas, Imagens, Transculturalidade”. Podem participar graduados que tenham interesse em desenvolver investigações que se vinculem às linhas de pesquisa do Programa. Há reserva de vagas para candidatos oriundos de outros países da América Latina e Caribe, para refugiados e para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, eliminatória e classificatória, será realizada a análise do projeto de pesquisa e do currículo do candidato. Na segunda fase, também eliminatória e classificatória, será realizada entrevista por videoconferência.

O PROGRAMA

O Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada (PPGLC) tem por objetivo produzir conhecimentos destinados a valorizar as poéticas latino-americanas e capacitar, em perspectiva supranacional e eminentemente comparatista, pesquisadores e pensadores engajados em investigar temas que reflitam as condições de formação e as necessidades históricas das populações latino-americanas.

Para mais informações sobre o mestrado, acesse a página do PPGLC (https://bit.ly/unila_ppglc)

