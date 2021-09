Turismo: QUER VIAJAR? PASSAGENS PARA O EXTERIOR ESTÃO ATÉ 35% MAIS BARATAS

Cerca de 120 países já abriram as fronteiras para receber os brasileiros. Para quem planeja uma viagem ao exterior pode ser um bom momento, já que as passagens aéreas estão mais baratas na comparação com o período pré-pandemia. É o que aponta um levantamento realizado pelo buscador de viagens Kayak.

Segundo os dados, o valor médio das passagens sofreu queda para quase todos esses destinos na comparação entre 2021 e 2019. A Espanha é o destino com maior queda no preço , de 35%. Em seguida aparecem República Tcheca, com -32%, Alemanha, com -28%, Portugal, com -24%, e Bélgica, com -18%. As exceções são os preços médios para passagens para o Peru, que subiram 16%, e para o Canadá, que cresceram 4%.

Já na comparação de agosto frente a julho de 2021, no entanto, percebe-se um aumento nos preços. Com exceção da Bélgica, já é possível constatar aumento de preço médio de passagens este ano, chegando a 17%, no caso do Peru, e 13%, para Portugal. Veja tabela abaixo:

Destino Preço médio atualmente Variação de preço agosto 2021 x agosto 2019 Variação de preço médio agosto x julho 2021 Espanha R$ 3.211 -35% 9% Alemanha R$ 3.858 -28% 3% Bélgica R$ 3.785 -18% 0% Portugal R$ 3.772 -24% 13% Peru R$ 3.103 16% 17% República Tcheca R$ 3.971 -32% 1% Canadá R$ 5.862 4% 4%

MAIS BUSCADOS

Em relação ao volume de pesquisas, em agosto, Espanha, Alemanha, Bélgica e Portugal foram os destinos com maior crescimento em buscas por passagens aéreas com relação a julho de 2021. Houve um aumento de 235%, 222%, 199% e 165%, respectivamente.

Outros lugares recém-abertos, como Peru, República Tcheca e Canadá, também apresentaram aumento no volume de buscas entre 75% e 99% em agosto versus julho. Na comparação entre agosto de 2021 e agosto de 2019, os aumentos também são visíveis, ainda que com percentuais menores, entre 2% (no caso da Bélgica) e 67% (no caso do Canadá). Apenas a República Tcheca teve diminuição no volume de buscas na checagem entre os dois anos.

Destino Agosto 2021 x Agosto 2019 Agosto x Julho Espanha 66% 235% Alemanha 8% 222% Bélgica 2% 199% Portugal 49% 165% Peru 19% 99% República Tcheca -33% 75% Canadá 67% 75%

(Da Redação com Exame)