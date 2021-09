Pandemia: FOZ REPRESENTA O SUL DO PAÍS EM EVENTO DE TESTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NESTA SEXTA (17)

Foz do Iguaçu foi uma das cinco cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde para o lançamento do Plano Nacional de Expansão para Testagem para o Novo Coronavírus. Em Foz, os testes serão realizados na Rua Santo Rafagnin, na Vila Portes, próximo à aduana brasileira, a partir das 10h desta sexta-feira (17).

A cidade representa no evento toda a região sul do País. Foram escolhidas ainda Natal, representando o Nordeste; Macapá, o Norte; Campo Grande, o Centro-Oeste; e Belo Horizonte, o Sudeste.

Serão enviados pelo Ministério da Saúde 800 testes rápidos de antígeno, com o tempo de resultado de cerca de 20 minutos, para uso nesta sexta-feira. O objetivo é monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços do ministério na contenção da pandemia no território nacional.

A cerimônia de lançamento do programa será transmitida nas redes sociais do Ministério da Saúde e terá a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de representantes das quatro regiões do Brasil. Em Foz, o prefeito e o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, acompanharão a testagem presencialmente.

CONTROLE NAS FRONTEIRAS

Desde o início deste ano, o prefeito, que é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), solicita ao governos estadual e federal a instalação de barreiras sanitárias nos municípios de fronteira.

INTERDIÇÃO

A prefeitura informa que para a realização do evento na sexta-feira a Rua Santo Rafagnin e a Rua Cruz e Souza serão interditadas pelo Instituto de Transporte e Trânsito (Foztrans) e a Guarda Municipal.

(Da Redação com AMN)