LEVANTE COM CORAGEM, FILHO DE DEUS!

Senhor nosso Deus, eu creio em Ti! Apesar das aflições que tenho enfrentado, eu sei que Tu, Senhor, manténs o comando de todas as coisas. Tu és o Deus soberano! Não temerei o mal, pois sei que estás comigo! Obrigado pelo Teu Santo Espírito que opera em mim. Tu és bom e me concedes coragem, poder, amor e o que mais for preciso para enfrentar todos os problemas desta vida. Eu te agradeço, em nome de Jesus! Amém!