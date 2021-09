Boletim da Covid-19: REGISTRO CONFIRMA MAIS 2.251 CASOS E 74 ÓBITOS

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (18) mais 2.251 casos confirmados e 74 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números são referentes a meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.482.416 casos confirmados e 38.189 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de setembro (1.924), agosto (154), julho (28), junho (109), maio (35) e março (1) de 2021.

INTERNADOS – 800 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 573 pacientes em leitos SUS (345 em UTI e 228 em leitos clínicos/enfermaria) e 227 em leitos da rede particular (124 em UTI e 103 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.408 pacientes internados, 749 em leitos UTI e 659 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 74 pacientes. São 32 mulheres e 42 homens, com idades que variam de 32 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 17 de abril a 18 de setembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (21), Londrina (7), Foz do Iguaçu (5), Toledo (4), Cascavel (4), Prudentópolis (2), Ponta Grossa (2), Maringá (2), Lapa (2) e Colombo (2).

A Sesa registra, ainda, a morte de um residente de cada um dos seguintes municípios: Umuarama, Tijucas do Sul, Tibagi, São João do Triunfo, São José dos Pinhais, Quitandinha, Piraí do Sul, Pato Branco, Ortigueira, Medianeira, Matinhos, Laranjeiras do Sul, Jacarezinho, Ibiporã, Guaratuba, Guarapuava, Flórida, Curiúva, Cruz Machado, Cafelândia, Astorga, Araucária e Apucarana.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa totaliza 6.188 casos confirmados de residentes de fora do Estado e 218 óbitos desde o início da pandemia.