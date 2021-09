Fiscalização: OPERAÇÃO APREENDE CERCA DE 800 CAIXAS DE CIGARRO

Militares da Marinha e agentes da Polícia Federal apreenderam, na madrugada do dia 15 de setembro, cerca de 800 caixas de cigarros contrabandeados, na Cidade do Leste, nas proximidades da fronteira com o Paraguai, durante a Operação “Ágata Arco Sul Sudeste”. O material apreendido encontrava-se escondido no interior de um ônibus e de um caminhão, avaliado pela Receita Federal em mais de dois milhões de reais.

A operação, conduzida pelo Comando do 8° Distrito Naval (Com8°DN), amplia a integração entre ministérios, órgãos federais, estaduais e agências governamentais a fim de contribuir para o fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos crimes ambientais.

Um outro ponto importante de controle e fiscalização foi montado na Ponte Internacional da Amizade, uma das principais vias utilizadas no fluxo entre os países. Militares da Marinha, agentes da Polícia Federal e Receita Federal realizam revista de veículos advindos do Paraguai.

(Da Redação com Defesa)