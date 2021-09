Inovação: WHATSAPP TESTA RECURSO QUE LISTA OS COMÉRCIOS PRÓXIMOS DOS USUÁRIOS

O WhatsApp anunciou que está testando um novo recurso que permite a busca e listagem de comércios nas proximidades. A novidade ficará disponível dentro do próprio aplicativo.

Por enquanto, o serviço estará disponível apenas na cidade de São Paulo, mas com perspectiva de ser ampliado.

Durante os próximos meses, a empresa estará coletando dados e feedbacks de uso para estudar como melhorar a plataforma e, depois, disponibilizar em mais locais, mesmo processo feito na Índia e na Indonésia.

A listagem funciona como o serviço que o Google já oferece. No WhatsApp, os usuários poderão conferir na área de contatos a opção “Negócios Próximos”.

Os estabelecimentos vão desde restaurantes a serviços automotivos. Para serem visualizados no aplicativo, os estabelecimentos devem se cadastrar no WhatsApp Business.

Os usuários terão disponíveis informações sobre as lojas e a distância que estão delas. Também é possível iniciar uma conversa no app entre usuário e comerciante.

De acordo com o WhatsApp, nenhum dado pessoal de usuário será compartilhado com as empresas cadastradas na ferramenta. Lembrando que o aplicativo nos últimos meses está envolvido em polêmicas por conta de sua nova política de privacidade.