Brasil: CAMINHONEIROS DEBATEM AGENDA ÚNICA DE REIVINDICAÇÕES

Sindicatos de caminhoneiros autônomos e celetistas se reúnem em Brasília neste sábado (18) para discutir uma agenda única de reivindicações em relação aos riscos da profissão. As entidades que organizam o encontro são contra a tentativa de cooptação da categoria pelo governo e pretendem debater o valor do óleo diesel que, por consequência, acaba afetando o valor do frete. Existe uma pauta, ainda, sobre os transportadores autônomos e celetistas.

O evento ocorre no Hotel Laguna Plaza e é organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) e pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava).

Embora algumas organizações defendam as paralisações por conta do valor do diesel, outras dizem que esta greve pode atrapalhar ainda mais e, portanto, são contra.

A CNTRC entrou no último dia 8 de setembro com uma ação civil pública contra a União e o presidente Jair Bolsonaro. A entidade argumenta que os bolsonaristas usaram a categoria para angariar apoio ao governo e pede indenização de R$ 50 milhões por danos patrimoniais, extrapatrimoniais e morais coletivos.

(Da Redação com CNN)