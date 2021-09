Ecoturismo: 10 atrativos naturais para conhecer na região

Morro dos Três Irmãos (Terra Rica)

Com uma altura de aproximadamente 180 metros, o Morro dos Três Irmãos é considerado um dos melhores locais do sul do Brasil para a prática de voo livre de asa delta e recebe muitos visitantes e turistas amantes desse esporte. De natureza rica, o local também abriga várias espécies de animais, pássaros e plantas. A rodovia de acesso a Terra Rica é a BR-376, que é pedagiada.

Morro dos Três Irmãos, em Terra Rica. Foto: Divulgação/Prefeitura de Terra Rica

Prainha do Garimpo (Terra Rica)

Também em Terra Rica, fica a Praia Municipal “Prainha do Garimpo”, um dos mais belos cartões-postais da cidade. Além da paisagem, às margens do Rio Paranapanema, o lugar oferece área de camping, pesca esportiva e passeios de barco, caiaque e jet-ski.

Prainha do Garimpo, em Terra Rica. Praia Municipal Foto: Divulgação/Prefeitura de Terra Rica

Rica em paredões e formações rochosas, Terra Rica também tem cânions e cavernas esperando por praticantes de esportes radicais ou visitantes mais tranquilos, interessados em visitas e passeios.

Praias de Porto Rico

Porto Rico é um capítulo à parte. A cidade é famosa por suas praias de água doce, parques, resorts e pelas atividades no rio Paraná. Um dos atrativos do local é a ilha da Praia de Santa Rosa, conhecida como Prainha, que é perfeita para quem curte água doce e transparente, areia fina, sol e beleza natural. Essa é uma das mais bonitas praias do Rio Paraná, com roteiro extraordinário para apreciar as belezas naturais.

Praia de Santa Rosa.

Porto Rico conta, ainda com a Praia da Carioca, Praia Cabeça da Ilha Mutum, Praia do Porto de São José e Praia Ilha Mineira. A cidade oferece uma experiência incrível e inesquecível em um dos melhores lugares do mundo para mergulhar em água doce.

Mergulho no Rio Paraná, em Porto Rico.

Corredeiras Santa Bárbara (Francisco Alves)

A cidade de Francisco Alves é famosa pelas corredeiras. A Santa Bárbara oferece 150 metros de aventura, com direito a pedras altas e expostas e pequenas cachoeiras. É possível chegar ao município pela BR-272 e PR-182.

Corredeiras Santa Bárbara, em Francisco Alves. Foto: Divulgação/Prefeitura de Francisco Alves

Também em Francisco Alves, fica o Parque Florestal Enio Pepino. Na bela e extensa área dessa reserva biológica é comum avistar animais silvestres, como tatu, onça e jacaré-do-papo-amarelo, aves e várias espécies de peixes dos rios Piquiri e Xambrê.

Lagoa Xambrê (Altônia)

A maior lagoa marginal do Paraná fica em Altônia. É a Lagoa Xambrê, às margens do rio Paraná. Extenso, o local é formado por pântanos entre as águas, o que o torna parecido com o Pantanal do Mato Grosso. Trilhas de bicicleta e caminhadas estão entre as atividades mais praticadas no entorno. Os principais acessos ao município são pelas rodovias BR-376 e BR-487.

Lagoa Xambrê. Foto: ICMBio

Cachoeira do Rio Ligeiro (Cianorte)

A cidade de Cianorte oferece espaços para trilhas e caminhadas, além de rios na área rural e cachoeiras, como a Cachoeira do Rio Ligeiro, com paisagem exuberante. O acesso ao município, de automóvel ou ônibus, acontece pelas rodovias PR-323 e PR-082.

Cachoeira do Rio Ligeiro, em Cianorte.

Praias de São Pedro do Paraná

Há imensas praias de água doce em São Pedro do Paraná. O Porto São José é o lugar perfeito para passear com a família e amigos. Lá, além do banho nas águas cristalinas do rio Paraná, há esportes náuticos dos mais variados, mergulhos e muito mais. Já as praias da Ilha Mineira, de Santa Rosa e da Ilha de Guadalupe são ideais para curtir as grandezas da natureza local. Os principais acessos à cidade são pela BR-376, PR-218, PR-577 e PR- 691.

Prainha do Pitô (Inajá)

Às margens do Rio Paranapanema, a Prainha do Pitô recebe anualmente turistas para uma infinidade de atrações, como passeios aquáticos, esportes náuticos, pesca, banhos e camping. O local oferece infraestrutura completa e é embelezado por um bosque e floresta nativa ao redor. É possível chegar ao município pela PR-464, que liga a região ao Oeste paulista.

Prainha do Pitô, em Inajá.

Também na cidade de Inajá, fica o Porto Goiabeira, que ganhou fama regional e se transformou em um espaço para pesca e lazer em família.

Reserva Ecológica Caraguatatiba da Divisa (São Manoel do Paraná)

Principal ponto turístico de São Manoel do Paraná, a Reserva Ecológica Caraguatatiba da Divisa representa uma oportunidade ímpar de contato com a natureza. Com muitas trilhas, o lugar tem como maior atração a lagoa preta, que, apesar do nome, tem águas azuis que refletem o céu. O acesso a São Manoel do Paraná se dá pelas rodovias BR-376, BR-277 e PR-082.

Reserva Ecológica Caraguatatiba da Divisa, em São Manoel do Paraná.

Corredeira dos Índios (Iporã)

Conheça a Corredeira dos Índios, em Iporã, formada por pequenas ilhas ao longo do curso do Rio Piquiri, cachoeiras e vegetação típica da região que dão um charme especial ao local. Além disso, há churrasqueiras e quadras de vôlei de areia na entrada da reserva. É possível chegar a Iporã pela rodovia BR-272.