FAÇAMOS POR DEUS, NÃO POR “LIKES”!

“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles” (Mateus 6:1).

Na sociedade em que estamos, onde tudo tem que ser mostrado e propagado, onde as pessoas precisam muito de likes, precisam ser reconhecidas por aquilo que estão fazendo, nós, muitas vezes, perdemos a direção evangélica da vida, que é a gratuidade.

Aquilo que fazemos não é para sermos reconhecidos, para sermos louvados, exaltados nem glorificados. De forma alguma! O que fizermos tem que ser para Deus que realizamos!

Temos que dar exemplos de caridade para este mundo, temos que mostrar para o mundo que precisamos dar esmola, precisamos cuidar dos mais pobres e necessitados, mas não façamos disso uma vitrine ou uma ocasião para nos expormos.

Que a caridade praticada seja testemunho, mas a caridade sublime é aquela que fazemos sem ninguém saber.

Façamos a caridade com mais intensidade, gosto e não sigamos a mentalidade do mundo, que é a mentalidade da publicidade, de propagar tudo o que fazemos para que as pessoas vejam.

A mística da relação com Deus é que tudo o que fazemos seja para Ele.

Que a intensidade da nossa vida seja vivida, sobretudo, na particularidade do nosso encontro com o Senhor.

Precisamos fazer boas obras, mas não para nos mostrarmos ou para parecer que somos heróis. É para crescermos na nossa relação e intimidade com Deus. Não é nunca para chamar a atenção sobre nós.

Que aprendamos o sentido da gratuidade, da relação íntima e profunda com Deus. A vida vai fazer transparecer na transformação interior, nos gestos e nas atitudes, aquilo que vivemos na intimidade.

Ou seja, que a nossa caridade e o amor para com o próximo o seja sem fazermos disso publicidade ou propaganda, mas que isso seja, na verdade, um ato do nosso amor para com Deus.

OREMOS: Ajuda-me a perceber que contigo jamais estarei sozinho e que o Senhor pode me acrescentar amigos e uma grande família em Ti. Te agradeço por seres o meu melhor e maior amigo. Em nome de Jesus, Amém!

(Com Roger Araújo da Comunidade Canção Nova)