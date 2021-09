Foz do Iguaçu: FOZTRANS INICIA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) começou neste sábado (18) as ações especiais que preparou para a Semana Nacional de Trânsito, que segue até o dia 25 de setembro. O tema este ano é “No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas”, dando ênfase ao papel de cada um para melhorar as condições do trânsito e, principalmente, reduzir acidentes.

Uma intervenção teatral na faixa de pedestres da Avenida Paraná, em frente ao Cataratas JL Shopping, organizada pela equipe de educação do Foztrans em parceria com a Fundação Cultural e a Trupe Luz da Lua, deu início às atividades da Semana Nacional de Trânsito, na tarde de sábado.

Neste domingo, 19, foram feitas sensibilizações nas feiras da Avenida JK e Vila A, com teatro da Fundação Cultural.

O trabalho de conscientização sobre o papel de condutores e pedestres será feito ao longo da semana em escolas e colégios da cidade, vias públicas, entre outros locais. O cronograma consiste na realização de palestras e blitzes educativas, e distribuição de materiais para educação no trânsito.

“Muitas vezes, a rotina no trânsito torna-se arriscada por conta da falta de atenção e imprudência que existe entre condutores, pedestre e outros transeuntes. É preciso ter a consciência de que todos exercem um papel fundamental neste círculo, desde as crianças até os adultos”, comentou o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

NÚMERO DE ACIDENTES

Até o mês de agosto, Foz do Iguaçu registrou 14 óbitos em decorrência dos acidentes de trânsito, sendo cinco em vias municipais e nove em vias federais. Ao todo, foram 1.700 acidentes em vias do município e 130 em rodovias neste ano. Os dados são da Câmara Técnica de Trânsito de Foz do Iguaçu.

“Em 2020, por decorrência da pandemia, a circulação de pessoas e veículos foi muito reduzida, mas os números de óbitos seguiram altos. Não podemos deixar que os índices continuem a subir, isso torna uma campanha de conscientização essencial”, complementou Licério.

AGENDA

– 20/09 (Segunda-feira)

Manhã: Blitz Educativa de trânsito

Tarde: Aulas de Educação para o Trânsito (Colégio da Polícia Militar)

– 21/09 (Terça-feira)

Blitz Educativa para motociclistas

08h às 09h30

– 21/09 (Terça–feira)

Blitz Educativa para Ciclistas e pedestres

17h às 18h30

– 22/09 (Quarta-feira)

Palestra de Educação para o Trânsito para os alunos do Colégio Dinâmica

Manhã e tarde

– 23/09 (Quinta-feira)

Blitz Educativa para Ciclistas e pedestres

17h às 18h30

– 24/09 (Sexta-feira)

Manhã: Blitz Educativa para motociclistas

Tarde: Aulas de Educação para o Trânsito (Colégio da Polícia Militar)

– 25/09 (Sábado)

Sensibilização com a participação de Teatro da Fundação Cultura (Praça do Colégio da Polícia Militar)

08h às 11h.

(Da Redação com AMN)