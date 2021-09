Foz do Iguaçu: ABERTO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CATADORES DE RECICLÁVEIS

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está com edital aberto para o credenciamento de associações e cooperativas de catadores que desejam prestar serviços para o Programa de Coletiva Seletiva do município.

O contrato prevê o valor de R$ 3.429.338,8800 para a realização de serviços de coleta, triagem e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais provenientes da coleta seletiva domiciliar. A duração do contrato será de 12 meses.

CRITÉRIOS

De acordo com itens do edital, as associações deverão ser compostas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda e devidamente reconhecidas pelo poder público como organização de catadores de materiais recicláveis.

Somente serão habilitadas as organizações legalmente estabelecidas e que cumpram os critérios e a documentação exigida pelo chamamento público. O chamamento público nº 01/2021 está disponível no Portal da Transparência, no site da Prefeitura de Foz do Iguaçu e pode ser conferido pelo link http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx.

Os interessados devem entregar a documentação pelo edital na Diretoria de Licitações e Contratos, situada em anexo ao prédio da prefeitura. Os documentos relativos à habilitação ao credenciamento deverão ser entregues em envelopes hermeticamente fechados.

