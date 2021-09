Grande Risco: VULCÃO QUE PODERIA GERAR TSUNAMI NO NORDESTE ENTRA EM ERUPÇÃO

A notícia sobre um suposto risco de tsunami no Nordeste do Brasil devido à atividade vulcânica nas Ilhas Canárias gerou repercussão durante a semana. Neste domingo (19), o complexo vulcânico Cumbre Vieja entrou em atividade e erupção. Contudo, o fenômeno foi considerado fraco e a possibilidade de um tsunami que atinja o Brasil é praticamente inexistente.

Vulcão em La Palma entrou em erupção neste domingo

Esse complexo vulcânico não entrava em erupção há 50 anos. Com a atividade mais intensa nos últimos dias, falou-se sobre a possibilidade de que uma erupção explosiva pudesse gerar um tsunami que atingisse a região Nordeste do Brasil. Mesmo sem poder descartar totalmente a possibilidade, especialistas dizem que a chance é altamente remota.

Ouvida pelo Jornal do Commércio, a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Tereza Araújo, explicou a situação. Apesar de detectadas atividades sísmicas na região, o fato do vulcão entrar em erupção não quer dizer que haverá um tsunami, tampouco que as ondas atinjam o Brasil. Ela explicou que a maior parte dos tsunamis decorre de terremotos e que, apesar disso, não são todos os terremotos que causam as ondas gigantes.

Na entrevista, a especialista explicou, inclusive, que Natal já teve tremores recentes e que não houve qualquer ampliação nas ondas.