Turismo: CHILE, FIJI, ÁFRICA DO SUL E OUTROS DESTINOS ESTÃO PRONTOS PARA RECEBER VIAJANTES

LITUÂNIA PAGARÁ PARA O TURISTA ESTENDER SUA ESTADIA

Se a Lituânia esteve no seu roteiro de visitas, você está com sorte: a nação báltica está distribuindo mais de 10.000 estadias gratuitas de hotéis para viajantes que a visitarem. Turistas podem se inscrever online para a “Lituânia. Take your time” programa que fornecerá uma terceira noite de acomodação gratuita depois de reservar duas. Isso significa que as extensões do Parque Nacional Histórico de Trakai e da antiga cidade de Vilnius, reconhecida pela UNESCO, estão agora mais fáceis de visitar do que nunca. A promoção vai até 8 de novembro.

MIAMI TEM UMA EQUIPE DE CÃES FAREJADORES DE COVID-19