FOZ DO IGUAÇU SEDIA PRINCIPAL EVENTO SOBRE REGULAÇÃO DO PAÍS NO MÊS DE NOVEMBRO

Principal evento da regulação no país, organizado pela Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), deve reunir cerca de 1 mil pessoas em Foz do Iguaçu (PR), em novembro, seguindo rígidos protocolos sanitários. Programação prevê debates sobre energia, saneamento básico, logística e transportes, governança e controle social, entre outros temas

[17.09.2021] Nos últimos anos, uma série de medidas e de novas regulações vem impactando diretamente o desenvolvimento de políticas públicas e de investimentos no Brasil, como o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, a Nova Lei do Gás, entre outras mudanças em setores como logística, transporte, mobilidade e energia.

O papel da regulação e o desenvolvimento sustentável do país será o tema que reunirá cerca de 1 mil pessoas no XII Congresso Brasileiro de Regulação e 6a. Expo ABAR, que acontece em Foz do Iguaçu (PR), entre os dias 10 e 12 de novembro, no Rafain Palace Hotel & Convention Center.

Promovido pela ABAR (Associação Brasileira de Agências de Regulação), o evento é considerado o mais importante do país e será a primeira oportunidade, desde o início da pandemia, para debates presenciais e networking entre representantes das agências, concessionárias e prestadoras de serviços públicos, especialistas em regulação, acadêmicos, representantes da sociedade civil e profissionais de áreas como Direito, Economia, Contabilidade e Engenharias.

Os três dias do evento seguirão rígidos protocolos sanitários e preveem em sua programação a apresentação de trabalhos técnicos pela manhã e painéis, mesas redondas e debates temáticos durante a tarde, em segmentos como: petróleo e gás, transportes e logística, energia, saneamento básico, recursos hídricos e saúde, aspectos jurídicos e institucionais, governança e controle social. A edição deste ano teve recorde de trabalhos técnicos inscritos: foram 205 em sete diferentes categorias.

EVENTOS PARALELOS

Esta edição terá um diferencial em relação às anteriores: o Congresso abrigará dois importantes eventos internacionais: o FIAR (Fórum Iberoamericano de Regulação), promovido pela Aderasa (Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas), que será realizado nos dias 9 e 10; e o ERSAN (Encontro dos Entes Reguladores dos Serviços de Saneamento Básico e Recursos Hídricos dos Países Ibero-Americanos e da Comunidade de Língua Portuguesa), promovido por um conjunto de organizações, entre elas a ERSARA (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores), a ser realizado no dia 11.

Em paralelo ao Congresso também ocorrerá a 6ª edição da Expo ABAR, espaço destinado à exposição institucional dos participantes do evento, que tem como objetivo a troca de experiências e o desenvolvimento de novos projetos.

O XII Congresso Brasileiro de Regulação tem apoio institucional de instituições como a AESBE (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), o CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), o Corecon-PR (Conselho Regional de Economia do Paraná), o IEP (Instituto de Engenharia do Paraná) e a Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento), entre outras. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site https://congressoabar.com.br/.

SERVIÇO:

O QUE: XII Congresso Brasileiro de Regulação e 6ª Expo ABAR – “O papel da regulação e o desenvolvimento sustentável do Brasil”

QUANDO: 10, 11 e 12 de novembro de 2021

LOCAL: Rafain Palace Hotel & Convention Center, Foz do Iguaçu/PR

INSCRIÇÕES: https://congressoabar.com.br/