Agendamento Disponível: PREFEITURA DE FOZ REABRE AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A Prefeitura de Foz do Iguaçu reabriu o agendamento para vacinação contra a Covid-19 na população em geral com 18 anos ou mais. Serão disponibilizadas 3 mil doses para vacinação entre esta segunda e terça-feira (20 e 21) nas unidades básicas de saúde.

Para marcar a primeira dose, basta acessar o site: http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/, preencher os dados (CPF e data de nascimento) e escolher o horário e a unidade mais próxima. É necessário levar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS (quando possuir) no dia da vacinação.

Para hoje, o agendamento será disponibilizado em nove unidades de saúde, das 14h às 18h (Morumbi II, São Roque, Jardim São Paulo, Vila C Velha, Cidade Nova, Vila Yolanda, Profilurb I, São João e Lagoa Dourada). Para terça-feira, serão disponibilizados horários das 7h30 às 18h30, com a adesão das unidades do Profilurb II, Três Lagoas e Jardim Jupira.

A retomada da campanha de vacinação (para primeira dose D1) está sendo possível devido à chegada de 3 mil imunizantes no último sábado (18). A 9ª Regional de Saúde informou que outras 7.300 doses chegarão ainda hoje ao município, totalizando 10.300 doses.

Também serão enviadas 4.325 para segunda dose (D2) e 2.556 para a dose de reforço (D3) em idosos e imunossuprimidos, um total de 17.181 doses.

“Felizmente vamos retomar a aplicação da 1ª dose e concluir todas as pessoas acima de 18 anos, além de podermos iniciar a dose de reforço para os idosos”, afirmou a secretária de Saúde, Rosa Maria Jerônymo.

Terceira Dose

Para a terceira dose, ou dose de reforço, o agendamento será aberto amanhã (21) para vacinação de quarta a sexta-feira em idosos acima de 80 anos. “Vamos iniciar com as pessoas acima de 80 anos porque são poucas doses (2.556) e, à medida em que recebermos mais, vamos ampliando a vacinação. Os imunossuprimidos vamos agendar na Vigilância e nas instituições, como a Nefroclínica” adiantou Rosa.

Balanço

Embora Foz do Iguaçu tenha atingido 100,1% da população acima de 18 anos com a primeira dose, os dados populacionais do município estão defasados, e a estimativa da Secretaria de Saúde é que ainda faltem se vacinar 9.437 pessoas. No entanto, apenas 3.776 pessoas preencheram o cadastramento on-line disponível no site da prefeitura.

De janeiro até agora foram aplicadas 300.561 doses de vacina contra a Covid-19, destas 191.346 são de primeira dose, 102.098 de segunda dose e 7.117 doses únicas.