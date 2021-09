Cidades Inteligentes: FOZ DO IGUAÇU INTEGRA PACTO DE INOVAÇÃO DO PARANÁ

Nesta sexta-feira, 17, Foz do Iguaçu passou a integrar o pacto estadual de inovação após reunião com o superintendente estadual da área, Marcelo Rangel, representantes da prefeitura, Parque Tecnológico de Itaipu, terceiro setor e de três universidades.

“O pacto pela inovação se trata de uma série de ações estratégicas entre os órgão públicos, universidades e entidades, cada um focando em seu público-alvo, mas contribuindo para o fortalecimento e solução dos principais gargalos do ecossistema de empreendedorismo e inovação no Paraná”, disse Paulo Angeli, secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação.

Segundo Angeli, Foz do Iguaçu já tem um ecossistema de inovação “impressionante” e está investindo para se tornar um hub internacional para receber investimentos em tecnologia e projetos.

O hub na área de inovação é um espaço físico ou virtual em que várias startups podem estabelecer suas operações. Elas têm ainda uma vitrine para expor soluções às empresas e investidores, além de oportunidades para parcerias com outras startups. “Um hub de inovação é como um shopping com empresas e investidores interessados na resolução de suas necessidades e startups expõem as alternativas de solução para as necessidades apresentadas”, disse Angeli.

Da assinatura do pacto participaram Marcelo Rangel (Superintendente estadual de Inovação) e os diretores pasta, Juliano Campelo, Juliana jardim e Raquel Rink; o secretário Paulo Angeli, (Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação), os diretores Edinardo Aguiar (Captação de Novos Investimentos) e Cristiane Santos (Marketing e Eventos: o secretário Rafael Sanches (Tecnologia da Informação); Gleison Brito (reitor da Unila); Eduardo Dechechi (ITAI e Unioeste): Lucia Makhlouf (pró-reitora da Uniamérica); Rafael Campos (analista de negócios do PTI); Mariangela Lückmann (Iguassu Valey); Hugo Ribeiro (Sebrae e SRI); e Alessandro Coelho (analista de relações de mercado do Sesi)..

CIDADE INTELIGENTE

Recentemente, o ranking Connect Smart Cities, que indica as Cidades Inteligentes do Brasil, aponta que Foz do Iguaçu na 44ª posição – o que significa um avanço de 35 posições em apenas um ano. “Esse é um resultado de ações como o programa Vila A Inteligente, uma parceria entre a prefeitura, Itaipu Binacional, PTI e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial”, disse Angeli.

Foz está ainda na quinta posição entre as cidades do Paraná. O desempenho depende das iniciativas desenvolvidas e a escalada no ranking demonstra, explica Angeli, a melhora nos indicadores analisados e o impacto das ações perante à sociedade.

INTERNET DAS COISAS

Na quinta-feira, 16, foi inaugurado o laboratório de Internet das coisas — Internet of Things (IoT) —, custeado com recursos de convênio entre Itaipu Binacional, PTI e Instituto Federal do Paraná. A parceria entre as instituições permitiu a aquisição de equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliário, entre outros recursos materiais.

O laboratório faz parte ainda do curso de pós-graduação do IFPR em IoT. Chico Brasileiro ressaltou a importância da cidade sediar instituições importantes voltadas ao avanço do conhecimento tecnológico e ao processo de formação profissional. “Esta pós-graduação representa, inequivocamente, que Foz investe na inovação, em novas tecnologias e no processo de formação educacional como algo que vai fazer a diferença no futuro da cidade, estado e país”.

(Da Redação com AMN)