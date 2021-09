Funções Secretas: 12 FUNÇÕES ‘ESCONDIDAS’ DO GOOGLE CHROME QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

Ainda assim, muitos recursos presentes no navegador são pouco explorados. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com 12 funções pouco conhecidas do Google Chrome e que podem melhorar a experiência com o browser. As dicas abaixo são focadas na versão web do navegador, embora alguns recursos também funcionem nas versões dos aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS)

Google Chrome: lista traz 12 funções pouco conhecidas do navegador, incluindo grupos de abas