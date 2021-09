Investimentos Público: PORTO MEIRA SERÁ REGIÃO TURÍSTICA DE FOZ

O prefeito disse nesta segunda-feira, 20, que os investimentos públicos e privados estão potencializando a região do Porto Meira em um grande corredor turístico de Foz do Iguaçu. “As duas das principais avenidas, tanto a General Meira quanto a Morenitas, serão um grande corredor turístico e, consequentemente, vão desenvolver a grande Porto Meira que terá um novo impulso no perfil econômico e nas atividades de prestação de serviços”.

Chico Brasileiro cita a segunda ponte e a Perimetral Leste, obras financiadas pela Itaipu Binacional, e a instalação da mega roda gigante e de novos investimentos privados que vão mudar a configuração urbana da região. Para atender essa demanda, nos planos da prefeitura, para começar ainda neste ano, está a revitalização dos quatro quilômetros da Avenida General Meira, que terá ciclovia e obras nas interseções com bairros.

“A Avenida General Meira fará parte do corredor turístico de Foz do Iguaçu porque será uma via que levará o turista até a ponte. A Ponte da Integração vai ser um cartão postal. Não servirá apenas para mobilidade, será também uma atração turística, uma ponte internacional que vai marcar o Brasil. Vai ter uma beleza cênica, uma ponte estaiada, e a população vai enxergar isso no avanço das obras”, destacou o prefeito.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A atenção da prefeitura, além do potencial das grandes obras de infraestrutura, se volta a atender os 50 mil moradores dos 22 bairros da região. Nesta terça-feira, 21, Brasileiro coordena, a partir das 18 horas, a primeira reunião da segunda edição do Orçamento Participativo na Paróquia Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida, no Ouro Verde.

Os moradores do Porto Meira poderão escolher as obras que podem chegar, no conjunto, até R$ 10 milhões. Na reunião, o profeito vai fazer uma espécie de prestação de contas da primeira edição do programa. “

NOVO MOMENTO

O prefeito disse ainda que a região é exemplo do novo momento que a cidade está passando entre os investimentos públicos e privados.

O turismo, segundo Brasileiro, é a mola mestra deste novo impulso econômico. A evolução da atividade turística impulsiona ainda novos investimentos em outras áreas.

(Da Redação com AMN)