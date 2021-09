Turismo: FOZ DO IGUAÇU RETOMA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NO BRASIL E EXTERIOR

As belezas e atrativos turísticos do Destino Iguaçu serão apresentados, nos meses de setembro e outubro, ao público e agentes de mercados prioritários e estratégicos do Brasil e exterior. A retomada da participação de Foz do Iguaçu em grandes eventos de promoção e divulgação coincide com a abertura da alta temporada do turismo nacional e estrangeiros.

Nove feiras constam na programação para os dois meses – 12º Meeting Corporativo Rio de Janeiro, 9º Meeting Corporativo Porto Alegre, Abav Expo internacional de Turismo, Expo Dubai, VI Rodada de Negócios da Foco Operadora, 10º Brazil Travel Market, Aviesp Expo, Feira EBS e Congresso Mice Brasil e a Fiex Latin America.

São eventos que ocorrem em mercados essenciais para a retomada do turismo de Foz do Iguaçu, afirma o secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli. “Eles permitem entrar em contato direto com os profissionais de operadoras de turismo, agências de viagens e OTAs (agências de viagens online)”.

“Os operadores buscam informações sobre o destino e oferta turística, dando segurança e auxiliando na organização, comercialização e distribuição dos produtos e serviços turísticos”, disse Angeli.

Na avaliação do secretário, no momento de reaquecimento do setor com o avanço da imunização, é necessário as ações nos centros emissores de promoção do destino, o que vem acontecendo através de operadoras e campanas institucionais. “A continuidade desse trabalho se estende tanto nos eventos do segmento de lazer quanto o de negócios”.

BELEZAS

Além de apresentar o destino e atualizar os profissionais sobre as novidades dos meios de hospedagem, atrativos e demais serviços, importante, adianta Paulo Angeli, é salientar que Foz do Iguaçu está trabalhando fortemente e em conjunto com setor para seguir as normas de higiene e segurança sanitária pós-covid. “A vacinação já está em 100% da população adulta imunizada com pelo menos a primeira dose”.

“Além disso, as atividades de lazer em ambientes abertos e em contato com a natureza são a tendência neste período de pós-pandemia. Essas informações fortalecem a imagem e o posicionamento de Foz como um destino seguro e preparado junto aos grandes emissores de visitantes”, pontua Angeli. Pesquisa do Ministério de Turismo aponta de 20% a procura de turismo da natureza saltou para 50% no Google.

CONTATO DIRETO

A participação nos eventos do segmento Mice – reuniões, congressos e exposições – aumenta a visibilidade, potencializa o relacionamento com os principais players do mercado turístico de negócios e reforça o posicionamento de Foz do Iguaçu como um destino sede de grandes eventos nacionais e internacionais junto aos principais polos emissores de turismo.

A sigla M.I.C.E (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), conhecida no Brasil como turismo de negócios e eventos e entre os demais países latino-americanos como turismo de reuniones, é o segmento que ocupa as primeiras posições entre os que mais aumentaram em termos de faturamento nos últimos anos no país.

PARTICIPAÇÃO

Na Abav e na Aviesp, Foz do Iguaçu terá estande próprio, que servirá de apoio às empresas, e na VI Rodada de Negócios da Foco Operadora, a Secretaria de Turismo atuará institucionalmente.

A Abav, entre 4 a 8 de outubro em Fortaleza, é considerada a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileiro. que A Aviesp, em Águas de Lindóia de 26 a 27 de outubro, é uma feira que recebe operadoras e agentes de viagens do interior de São Paulo, um dos polos emissores mais importantes do país.

“Os paulistas ocupam o quarto lugar entre os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu e com grande potencial de crescimento”, avalia Angeli.

A Rodada de Negócios da Foco Operadora é um dos eventos mais importantes de negócios do turismo do Nordeste. “Os expositores entram em contato com cerca de 400 agentes de viagens do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Ceará e Paraíba”.

MICE

No Rio de Janeiro e Porto Alegre a estrutura para eventos de Foz do Iguaçu será nos eventos Meetings Corporativos – Rodada de Negócios com participação institucional. Na Feira EBS /Congresso Mice Brasil 2021 em São Paulo e na Fiexpo Latin America na Colômbia, a Secretaria de Turismo atuará em conjunto com o Visit Iguassu.

A Feira EBS é uma exposição e rodadas de negócios dirigida aos segmentos MICE e T&D, reúne toda a cadeia produtiva do segmento e oferece networking e realização de negócios. “Ao mesmo tempo ocorre o Congresso Mice Brasil que é o maior evento de conteúdo voltado ao segmento do turismo de eventos e negócios”.

A Fiex Expo América, explica Paulo Angeli, uma das principais feiras de turismo de negócios e eventos da América Latina. “É uma plataforma que impulsiona os destinos da América do Sul e Caribe como sedes e organizadores de feiras, exposições, convenções, congressos, reuniões de negócios e viagens de incentivo”.

DUBAI

Foz do Iguaçu participará também da Expo Dubai, com Governo do Estado e a Paraná Invest, entre os dias 10 e 17 de outubro. A comitiva será coordenada pelo prefeito Chico Brasileiro, o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad, Abu ALi e dois técnicos da Secretaria de Turismo, além da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu e de empresários locais.

A viagem e a programação inclui uma rodada de negócios com investidores árabes, tem foco na captação de investimentos internacionais. A equipe técnica do turismo visitará a operadoras de turismo.

Com o tema “Conectando Mentes, Criando o Futuro”, o evento terá a duração de seis meses realizado entre 1º de outubro e 31 de março de 2022, com a participação de 192 países. Os países participam com pavilhões que representam suas nações, divididos em três distritos: oportunidade, mobilidade e sustentabilidade.

O Paraná será o primeiro a expor no Pavilhão do Brasil, na área da sustentabilidade, com 4.380 m², que valoriza as águas do País. A estrutura funciona como uma grande praça. Nela, ficam instalados um espelho d’água e uma estrutura em aço revestida por tecidos que formam uma espécie de tela para receber projeções visuais.

(Da Redação com AMN)